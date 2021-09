Orléans Eglise Saint Jeanne d'Arc Loiret, Orléans EGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC Eglise Saint Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Jeanne d'Arc

VISITE LIBRE : UNE EGLISE RECENTE : L’ARCHITECTURE AVEC SES SYMBOLES ET SON MUR-LUMIERE Crée en 1966 par les architectes Even et Picard, l’église met en valeur un nouveau procédé du créateur de vitraux François Chapuis : le Mur-Lumière. Un commentaire oral, et/ou une fiche descriptive sont proposés. Visite libre Eglise Saint Jeanne d’Arc Boulevard Guy-Marie Riobé, Orléans Orléans Loiret

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

