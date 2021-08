Le Touquet-Paris-Plage Eglise Sainte Jeanne d'Arc Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Eglise Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet-Paris-Plage Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Construite sur les plans de l’architecte Lucien Viraut, l’église est dédiée à sainte Jeanne d’Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. À l’intérieur, le vaste vaisseau de la nef est surmonté d’une voûte de bois en coque de bateau renversée et éclairé par des vitraux conçus notamment par Jacques Le Chevallier en 1955.

Accès libre (sauf si office religieux)

Construite sur les plans de l'architecte Lucien Viraut, l'église est dédiée à sainte Jeanne d'Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. Eglise Sainte Jeanne d'Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage

