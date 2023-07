Fête de la Saint-Hubert – Journées du Patrimoine Église Sainte Jeanne d’Arc de Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Fête de la Saint-Hubert – Journées du Patrimoine Église Sainte Jeanne d’Arc de Gien Gien, 16 septembre 2023, Gien. Fête de la Saint-Hubert – Journées du Patrimoine Samedi 16 septembre, 11h00 Église Sainte Jeanne d’Arc de Gien Voir https://www.gien-tourisme.fr/ À 11h : Messe de la Saint-Hubert (durée 1h15) entrée libre, dans l’église Sainte Jeanne d’Arc décorée pour l’occasion, concert de Sonneurs de Trompe du Musée de la Chasse et présence des Chasseurs du Gienois et de leurs chiens. À partir de 12h15 : Bénédiction ouverte à tous les chiens, toutes races, tenus en laisse, même non chasseurs, sur le parvis de l’église. Puis pique-nique tiré du panier sous les marronniers du château, avec la présence de stands de vignerons et de brasseurs locaux. Église Sainte Jeanne d’Arc de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « link », « value »: « https://www.gien-tourisme.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@gien-tourisme.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

