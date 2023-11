CONCERT FLORILÈGE DE NOËL Eglise Sainte-Hermine, 3 décembre 2023, Sainte-Hermine.

Sainte-Hermine,Vendée

Concert de Noël avec les groupes Arbadétorne et Bouine-Bouzine.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Eglise

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire



Christmas concert with groups Arbadétorne and Bouine-Bouzine

Concierto de Navidad con los grupos Arbadétorne y Bouine-Bouzine

Weihnachtskonzert mit den Gruppen Arbadétorne und Bouine-Bouzine

