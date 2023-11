« A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Eglise, Sainte-Hermine (85) « A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Eglise, Sainte-Hermine (85), 3 décembre 2023, . « A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Dimanche 3 décembre, 15h00 Eglise, Sainte-Hermine (85) Eglise, Sainte-Hermine (85) 50, Rue de l’Église

Eglise, 85210 Sainte-Hermine, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00 stage danse Détails Autres Lieu Eglise, Sainte-Hermine (85) Adresse 50, Rue de l'Église Eglise, 85210 Sainte-Hermine, France Age max 110 Lieu Ville Eglise, Sainte-Hermine (85) latitude longitude 46.557365;-1.056169

« A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Eglise, Sainte-Hermine (85) 2023-12-03 2023-12-03 was last modified: by « A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Eglise, Sainte-Hermine (85) 3 décembre 2023