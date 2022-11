Formation aux lectures du dimanche Église Sainte-Hélène Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation aux lectures du dimanche Église Sainte-Hélène, 29 novembre 2022, Paris. Formation aux lectures du dimanche 29 novembre – 20 décembre Église Sainte-Hélène Année A Église Sainte-Hélène 102 rue du Ruisseau, 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France Avec l’Avent qui démarre le dimanche 27 Nov. nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique (appelée année A) qui nous fera parcourir une part de l’Evangile de St Matthieu.

Le Père Robert propose de lire ensemble cet Evangile de manière suivie en Avent et en Carême. 2 possibilités offertes : Soit le mardi matin de 10 h 30 à 12 h. pour ceux qui sont libres en matinée

Soit le samedi après-midi de 14 h à 15 h 30 pour ceux qui ne peuvent pas durant la semaine. Des feuilles d’inscription avec précisions diverses et dates sont à votre disposition à l’entrée de l’église. Ne pas oublier de les déposer au secrétariat ou dans la boite à lettre rue Esclangon ou les remettre à un prêtre.

