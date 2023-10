Visite guidée et livret de jeux pour enfants Eglise Sainte Grimonie La Capelle Catégories d’Évènement: Aisne

La Capelle Visite guidée et livret de jeux pour enfants Eglise Sainte Grimonie La Capelle, 14 octobre 2023, La Capelle. Visite guidée et livret de jeux pour enfants Samedi 14 octobre, 10h00 Eglise Sainte Grimonie Réservation conseillée A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache propose aux habitants et aux touristes des visites guidées inédites. En effet, ces journées sont l’occasion de mettre en avant des sites habituellement fermés au public ou partiellement ouverts et de s’intéresser à leurs particularités architecturales. Les curieux et amateurs d’architecture pourront profiter de visites guidées gratuites d’une heure, à 10h, 11h30, 14h30 et 16h le samedi 14 octobre à l’église Sainte-Grimonie, conçue par Charles Garnier, à LA CAPELLE. Charles Garnier est connu pour avoir créé l’Opéra de Paris ! Un livret de jeux sera proposé aux enfants. Eglise Sainte Grimonie Place de l’Église, 02260 La Capelle La Capelle 02260 Aisne 03 23 97 52 00 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/2945/a-voir-a-faire~Tout-l-agenda~Visites-guidees/Journees-Nationales-de-l-Architecture-:-Eglise-Sainte-Grimonie [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 91 30 10 »}] Le nom du bourg de La Capelle proviendrait de « la chapelle » érigée au nom de Sainte Grimonie, princesse irlandaise et martyr chrétienne. Elle fait aujourd’hui partie de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre et est connue pour son hippodrome et l’église Sainte Grimonie, seule église en France conçue selon les plans de Charles Garnier. parking, bancs, restaurants à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

