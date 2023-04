Kermesse – Brocante Église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières Paris Catégorie d’évènement: Paris

Kermesse – Brocante Église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières, 13 mai 2023, Paris. Kermesse – Brocante 13 et 14 mai Église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières Entrée libre La paroisse Sainte Geneveiève des Grandes Carrières vous invite à vous joindre à nous pour une temps convivial lors de notre kermesse annuelle le samedi 13 mai de 10h30 à 21h et le dimanche 14 mai de 10h30 à 17h30. Église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières 174 rue Championnet, 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sgdgc.fr/kermesse/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-14T10:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00

