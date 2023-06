Venez visiter l’église Sainte-Geneviève de Cornac et son fort villageois Église Sainte-Geneviève Cornac, 16 septembre 2023, Cornac.

Venez visiter l’église Sainte-Geneviève de Cornac et son fort villageois Samedi 16 septembre, 10h00 Église Sainte-Geneviève Gratuit. Entrée libre. Le rendez-vous se fait à 10h devant la mairie. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association Les Amis de Cornac au : 05 65 38 52 62.

Venez découvrir l’église Sainte-Geneviève du XIXe siècle et le fort villageois dans le joli village de Cornac.

L’église actuelle a été construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’impulsion de l’abbé Couderc, et achevée en 1879. Elle s’appuie, à l’est, sur un chœur étroit, plus ancien, où sont conservées des peintures murales du XVIIIe siècle représentant Dieu le Père dans les nuées et les anges tenant les instruments de la Passion qui devaient entourer un grand tableau sur toile, à présent disparu. De l’extérieur, l’église se distingue de loin par son haut clocher coiffé d’un dôme « à l’impériale ». À l’intérieur, elle présente une nef à collatéraux de trois travées et un chœur d’une travée peu profonde, fermée par un mur droit. Le vaisseau central est couvert par des croisées d’ogives tandis que les bas-côtés reçoivent des berceaux transversaux. L’église est entièrement peinte. On remarque en particulier, au-dessus du maître-autel, deux scènes représentant sainte Geneviève empêchant Attila d’entrer dans Paris et les habitants remerciant la sainte de son intervention. Le remarquable mobilier liturgique, œuvre de l’ornemaniste Virebent, témoigne du goût religieux de l’époque Napoléon III.

Église Sainte-Geneviève 46130 Cornac Cornac 46130 Lot Occitanie http://www.cornac.fr Grande église du XIXe siècle avec clocher à l’impériale. La nef et le chœur sont entièrement peints dans le goût de l’époque. Le mobilier et les statues sortent de l’atelier Virebent. Des traces des XIIIe et XVIIe siècles sont encore visibles. Bretenoux ou St-Céré -> Cornac -> Place de la mairie -> Castrum et église Sainte-Geneviève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©PAH