Visite musicale des deux orgues de l’église Sainte-Geneviève d’Asnières-sur-Seine Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Sainte-Geneviève Entrée libre

Visite musicale des deux orgues de chœur et de tribune puis atelier autour de l’orgue Abbey (35 jeux) à la tribune, pour visiter l’instrument, en découvrir le fonctionnement et le jouer pour ceux qui le souhaitent. L’orgue de chœur relié au grand orgue de tribune est une exception musicale dans le paysage des orgues. Extraits et infos : http://aborgue.com/

Disposition de l’orgue J. et E. Abbey 1893 :

Grand Orgue: Bourdon 16’, Montre 8′, Salicional 8′, Bourdon 8′, Flûte harmonique 8′, Prestant 4′, Plein-jeu (3-5 rangs), Trompette 8’, Cornet IV rangs (Réc.), Basson 16’ (Réc.), Basson en 8’ (Réc.).

Récit expressif: Cor de nuit 8′, Violoncelle 8′, Voix Céleste 8′, Flûte 4′, Nazard 2′ 2/3, Octavin, Piccolo, Basson 16’, Basson en 8’, Basson-Hautbois 8′, Trompette 8’, Clairon 4’, Voix humaine, Cornet IV rangs.

Pédale: Profond 32’, Bourdon 16’ (GO), Soubasse 16’, Flûte 8’, Flûte 4’ (prolongement Fl.8’), Geneviève 16’ (Bombarde), Trompette 8’, Clairon 4’ (GO), Basson 16’ (Réc.), Basson 8’ (Réc.), Basson 4’ (Réc.)

Accouplements: Réc/GO; GO/Péd; Réc/Péd; Réc/GO 16’; Réc/GO 4’; Réc/Péd 4’

Tremblant Voix humaine; Tremblant général

Combinateur : 2000 combinaisons dont 1000 avec possibilité de verrouillage

Disposition de l’orgue de chœur S. Girotto 2021 (au sol, mobile) :

Fond 8’, Flûte 4’, Flûte 2’, Dessus de Nasard 2’ 2/3, Basse de Nasard 2’ 2/3, Tierce 1’ 3/5, Tremblant

Un boîtier électronique est conçu pour dialoguer avec celui de la console de l’orgue de tribune Abbey.

A partir de l’orgue coffre :

• Possibilité de jouer le clavier du GO et celui du Récit (s’il est accouplé) de l’orgue Abbey.

• Split au clavier pour jouer la pédale de l’orgue Abbey.

• Possibilité de visualiser et activer les mémoires de l’orgue Abbey sur l’écran de l’orgue coffre.

• Transpositeur.

• Le clavier de l’orgue coffre peut piloter une banque de sons externes en désactivant la liaison avec l’orgue de tribune.

Depuis la console de l’orgue Abbey :

• L’orgue coffre peut être joué sur n’importe quel clavier et au pédalier.

• On peut simuler un troisième clavier avec une commande spécifique.

• Les jeux de l’orgue coffre peuvent être mémorisés dans les séries de l’orgue Abbey.

• Les jeux de l’orgue coffre peuvent être maniés depuis la console de l’orgue Abbey par un module inséré dans un tiroir sous les claviers, situé à droite (côté de l’écran).

• Un module permet la mise en marche de l’orgue coffre depuis la console de l’orgue Abbey.

• Les claviers de l’orgue peuvent piloter une banque de sons externes en désactivant la liaison avec l’orgue

Église Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal-Verdier 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 93 10 46 http://www.catho92-asnieres.cef.fr [{« link »: « http://aborgue.com/ »}] Placée en centre-ville, tout contre le château, l’église Sainte-Geneviève est le plus ancien monument d’Asnières-sur-Seine. Trop petite et délabrée, avec son clocher au-dessus du chœur, la reconstruction de l’église est accordée en 1702. Les travaux sont entrepris sous l’égide de l’abbé Lemoine, docteur de la Sorbonne et seigneur par usufruit et en partie d’Asnières, et du curé Jubé. Le 6 septembre 1711 la nouvelle église est consacrée par l’évêque de Chalon. La façade et le clocher-tour carré seront restaurés en 1867 par l’architecte Lequeux, puis de nouveau en 1872, après les destructions causées par les combats de 1871. En 1929, on agrandit l’église d’après des plans des architectes Bourdeau et Paternoster, l’extension étant inaugurée le 16 mars 1930 par le cardinal Verdier, futur promoteur des chantiers du cardinal. Le portail est surmonté d’une statue moderne de sainte Geneviève, réplique de celle du Sacré-Cœur de Montmartre. Le bâtiment actuel date de 1704 mais la présence de cette église est attestée par une bulle papale dès le XIe siècle. L’église se distingue par sa peinture murale de couleur rose. Elle contient aujourd’hui trois objets classés aux Monuments historiques: son autel, une plaque commémorative et un tableau. Plusieurs vêtements, livres liturgiques et objets cultuels anciens ont été conservés et protégés.Elle abrite aussi un orgue en tribune, de la manufacture Abbey, depuis 1894 et nouvellement restauré et agrandi en 2019. Il sera possible de le découvrir de l’intérieur et de jouer pour ceux qui le souhaitent. Voiture : Porte de Clichy ou Porte d’Asnières SNCF : Ligne Saint-Lazare / Gare d’Asnières Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri Bus : 175, arrêts Place des Victoires ou Mairie d’Asnières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Les Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève C.M.