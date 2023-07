Découverte de l’orgue de l’Église Sainte-Geneviève Église Sainte-Geneviève Asnières-sur-Seine, 17 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Découverte de l’orgue de l’Église Sainte-Geneviève Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30 Église Sainte-Geneviève Entrée libre

Découverte de l’église, visite musicale des deux orgues et, plus particulièrement, de l’orgue Abbey restauré et de ses 35 jeux. Possibilité de monter à la tribune afin de découvrir l’instrument et son fonctionnement et éventuellement le tester !

Église Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal-Verdier 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 93 10 46 http://www.catho92-asnieres.cef.fr Placée en centre-ville, tout contre le château, l’église Sainte-Geneviève est le plus ancien monument d’Asnières-sur-Seine. Trop petite et délabrée, avec son clocher au-dessus du chœur, la reconstruction de l’église est accordée en 1702. Les travaux sont entrepris sous l’égide de l’abbé Lemoine, docteur de la Sorbonne et seigneur par usufruit et en partie d’Asnières, et du curé Jubé. Le 6 septembre 1711 la nouvelle église est consacrée par l’évêque de Chalon. La façade et le clocher-tour carré seront restaurés en 1867 par l’architecte Lequeux, puis de nouveau en 1872, après les destructions causées par les combats de 1871. En 1929, on agrandit l’église d’après des plans des architectes Bourdeau et Paternoster, l’extension étant inaugurée le 16 mars 1930 par le cardinal Verdier, futur promoteur des chantiers du cardinal. Le portail est surmonté d’une statue moderne de sainte Geneviève, réplique de celle du Sacré-Cœur de Montmartre. Le bâtiment actuel date de 1704 mais la présence de cette église est attestée par une bulle papale dès le XIe siècle. L’église se distingue par sa peinture murale de couleur rose. Elle contient aujourd’hui trois objets classés aux Monuments historiques: son autel, une plaque commémorative et un tableau. Plusieurs vêtements, livres liturgiques et objets cultuels anciens ont été conservés et protégés.Elle abrite aussi un orgue en tribune, de la manufacture Abbey, depuis 1894 et nouvellement restauré et agrandi en 2019. Il sera possible de le découvrir de l’intérieur et de jouer pour ceux qui le souhaitent. Voiture : Porte de Clichy ou Porte d’Asnières SNCF : Ligne Saint-Lazare / Gare d’Asnières Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri Bus : 175, arrêts Place des Victoires ou Mairie d’Asnières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00