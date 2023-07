« Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy » une exposition à découvrir dans cette petite église Église Sainte-Foy Pujols Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Pujols « Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy » une exposition à découvrir dans cette petite église Église Sainte-Foy Pujols, 16 septembre 2023, Pujols. « Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy » une exposition à découvrir dans cette petite église 16 et 17 septembre Église Sainte-Foy Gratuit. Entrée libre. Visite libre et exposition vous attendent dans cette petite église.

Un focus « Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy », édité par le Pays d’art et d’histoire, est à votre disposition gratuitement pour une visite en autonomie. Église Sainte-Foy 5012 place Sainte-Foy, 47300 Pujols Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 54 81 https://www.grand-villeneuvois.fr Construite à la fin du XVe siècle, cette église, classée au titre des Monuments historiques, conserve de remarquables peintures murales du XVIe siècle. Une restauration intérieure s’est achevée en février 2019. L’église est composée d’une nef lambrissée, terminée par un chevet pentagonal. De chaque côté de la nef s’ouvrent deux chapelles. Le mur de clôture, à l’ouest, en arrière d’une petite travée, est surmonté d’un pignon qui s’amortit horizontalement et dans lequel s’ouvre une rangée d’arcades, servant de clocher. Les moulures prismatiques des arcs de voûtes, leur pénétration dans les supports, les contre-courbes des trilobes qui remplissent le haut des fenêtres, l’application des contreforts aux angles extérieurs, caractérisent la dernière période gothique. Les peintures murales ornent le sanctuaire et la chapelle qui abritait les fonds baptismaux. Exécutées à la détrempe, les peintures ont été appliquées sur un fond de lait de chaux. Un arbre de Jessé occupe tout le mur ouest de la chapelle, le corps du patriarche en guise de racine. Des phylactères portent les noms des rois issus du patriarche. Tous les personnages sont représentés à mi-corps, de trois quarts, les yeux tournés vers le Messie. La Vierge est seule représentée en pied et debout. Le mur en face représente l’Assomption. Deux autres scènes, effacées, sont également représentées, dont le martyr de Saint-André. Un Christ et des saints ornent le chevet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Pujols Autres Lieu Église Sainte-Foy Adresse 5012 place Sainte-Foy, 47300 Pujols Ville Pujols Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Église Sainte-Foy Pujols

Église Sainte-Foy Pujols Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujols/