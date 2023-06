Chorale SGB Gospel Eglise sainte Foy 2 route d’Albi 31180 Castelmaurou Castelmaurou Castelmaurou Catégories d’Évènement: Castelmaurou

Haute-Garonne Chorale SGB Gospel Eglise sainte Foy 2 route d’Albi 31180 Castelmaurou Castelmaurou, 21 juin 2023, Castelmaurou. Chorale SGB Gospel Mercredi 21 juin, 21h00 Eglise sainte Foy 2 route d’Albi 31180 Castelmaurou Dernier concert de la chorale Gospel de St Geniès Bellevue à l’occasion de la fête de la musique.

Venez découvrir cette chorale Gospel de St Geniès Bellevue d'une quarantaine de choristes dirigée par Eric BARBIER

