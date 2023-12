Concert Eglise Sainte-Fortunade, 16 décembre 2023 17:30, Sainte-Fortunade.

Sainte-Fortunade,Corrèze

Concert : Nadalons – Chants de Noël en langue d’Oc et d’Oil par Olivier Payrat et « Messe de minuit pour Noël » de Marc Antoine Charpentier par l’Echo des Muses – Ressson de las Musas – Particiaption libre -.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Eglise

Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concierto: Nadalons – Villancicos en langue d’Oc y Óleo de Olivier Payrat y « Messe de minuit pour Noël » de Marc Antoine Charpentier por l’Echo des Muses – Ressson de las Musas – Entrada gratuita – Entrada gratuita – Entrada gratuita

Konzert: Nadalons – Weihnachtslieder in der Sprache von Oc und Oil von Olivier Payrat und « Messe de minuit pour Noël » von Marc Antoine Charpentier von l’Echo des Muses – Ressson de las Musas – Freie Teilnahme –

