Église Sainte-Fauste, Vic-Fezensac (32) Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac Vic-Fezensac Catégories d’Évènement: Gers

Vic-Fezensac Église Sainte-Fauste, Vic-Fezensac (32) Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac, 4 juillet 2023, Vic-Fezensac. Église Sainte-Fauste, Vic-Fezensac (32) Mardi 4 juillet, 20h30 Eglise Sainte-Fauste Entrée libre Pour La Nuit des églises, Pierre Antonello donnera une conférence sur

« les trésors cachés des églises : les reliques dévoilées »

Venez nombreux ! Eglise Sainte-Fauste Pl. du Cure Thiard, 32190 Vic-Fezensac Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 64 40 12 »}, {« type »: « email », « value »: « paroisse.vicfezensac@diocese32.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T20:30:00+02:00 – 2023-07-04T21:30:00+02:00

2023-07-04T20:30:00+02:00 – 2023-07-04T21:30:00+02:00 église nuit des églises Détails Catégories d’Évènement: Gers, Vic-Fezensac Autres Lieu Eglise Sainte-Fauste Adresse Pl. du Cure Thiard, 32190 Vic-Fezensac Ville Vic-Fezensac Departement Gers Lieu Ville Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac

Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-fezensac/

Église Sainte-Fauste, Vic-Fezensac (32) Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac 2023-07-04 was last modified: by Église Sainte-Fauste, Vic-Fezensac (32) Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac Eglise Sainte-Fauste Vic-Fezensac 4 juillet 2023