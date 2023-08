Découvrez cette église du XVIIIe siècle pour une visite guidée Église Sainte-Eulalie Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Découvrez cette église du XVIIIe siècle pour une visite guidée Église Sainte-Eulalie Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier. Découvrez cette église du XVIIIe siècle pour une visite guidée Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Sainte-Eulalie Gratuit. Entrée libre. L’église Sainte-Eulalie s’ouvre pour une visite guidée de l’église par le chanoine Amadieu lors des Journées européennes du patrimoine. Profitez-en pour la découvrir. Église Sainte-Eulalie 1 rue de la Merci, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie Cette église du XVIIIe siècle (1740) est l’ancienne chapelle du couvent des pères mercédaires. Elle abrite dans un reliquaire le crâne de sainte Eulalie, apporté de Barcelone par les religieux, lors de leur installation à Montpellier. Ancienne église des étudiants en droit et de l’ordre de Malte, elle est aujourd’hui celle de la communauté des fidèles de Sainte-Eulalie. Le grand maître de l’ordre de Malte, Ferdinand de Hompesch, est enterré dans cette église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

