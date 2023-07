LES JOURNÉES DE LA CULTURE : VISITE DE L’ÉGLISE ET DÉGUSTATION Eglise Sainte Eulalie Montblanc, 5 juillet 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Rendez-vous à l’Office du Tourisme au cœur du village pour la visite guidé de l’église Sainte Eulalie et la dégustation des vins de Montblanc. L’Église Sainte Eulalie est classée au patrimoine historique pour la qualité de son architecture et sa préservation. Elle accueille les visiteurs en période estivale..

2023-07-05 10:00:00 fin : 2023-07-05 12:30:00. .

Eglise Sainte Eulalie

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Meet us at the Tourist Office in the heart of the village for a guided tour of the Church of Sainte Eulalie and a tasting of Montblanc wines. The Church of Sainte Eulalie is listed as a historic monument for the quality of its architecture and its preservation. It is open to visitors in summer.

Cita en la Oficina de Turismo, en el corazón del pueblo, para una visita guiada de la iglesia de Sainte Eulalie y una degustación de vinos Montblanc. La iglesia de Sainte Eulalie está catalogada como monumento histórico por la calidad de su arquitectura y su conservación. Se puede visitar durante los meses de verano.

Treffen Sie sich am Office du Tourisme im Herzen des Dorfes, um an einer Führung durch die Kirche Sainte Eulalie und einer Weinprobe der Montblanc-Weine teilzunehmen. Die Kirche Sainte Eulalie wurde aufgrund der Qualität ihrer Architektur und ihrer Erhaltung als historisches Kulturerbe eingestuft. In den Sommermonaten empfängt sie Besucher.

