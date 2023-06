Laissez-vous guider dans une petite église du XIVe siècle Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu Saint-Just-et-le-Bézu Catégories d’Évènement: Aude

Saint-Just-et-le-Bézu Laissez-vous guider dans une petite église du XIVe siècle Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu, 16 septembre 2023, Saint-Just-et-le-Bézu. Laissez-vous guider dans une petite église du XIVe siècle 16 et 17 septembre Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Gratuit. Entrée libre. Découvrez en visite libre ou accompagné d’un habitant du village passionné par l’histoire locale, cette petite église du XIVe siècle. Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just 11500 Saint-Just-et-le-Bézu Saint-Just-et-le-Bézu 11500 Aude Occitanie 04 68 20 21 20 Découvrez cette église construite au XIVe siècle, dans la bastide nouvellement appelée Saint-Just-de-Voisin (de Voisin étant le descendant du bras droit de Simon de Montfort), en opposition au monastère de Saint-Just, appelé aujourd’hui château de Saint-Just, qui était, au XIVe siècle, une dépendance de l’archevêché de Narbonne ; d’où le nom de la protectrice de la bastide appelée Sainte-Eugénie et non pas Saint-Just. Pas de moyen de transport organisé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Licence libre Détails Catégories d’Évènement: Aude, Saint-Just-et-le-Bézu Autres Lieu Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Adresse 11500 Saint-Just-et-le-Bézu Ville Saint-Just-et-le-Bézu Departement Aude Lieu Ville Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu

Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-et-le-bezu/

Laissez-vous guider dans une petite église du XIVe siècle Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu 2023-09-16 was last modified: by Laissez-vous guider dans une petite église du XIVe siècle Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu Église Sainte-Eugénie-de-Saint-Just Saint-Just-et-le-Bézu 16 septembre 2023