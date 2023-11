Concert de Noël Eglise Sainte Etienne Grainville-Langannerie Catégories d’Évènement: Calvados

Grainville-Langannerie Concert de Noël Eglise Sainte Etienne Grainville-Langannerie, 2 décembre 2023, Grainville-Langannerie. Grainville-Langannerie,Calvados Avec la cingalaize.

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Eglise Sainte Etienne

Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie



With cingalaize Con cingalaize Mit der Singalaize Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Grainville-Langannerie Autres Lieu Eglise Sainte Etienne Adresse Eglise Sainte Etienne Ville Grainville-Langannerie Departement Calvados Lieu Ville Eglise Sainte Etienne Grainville-Langannerie latitude longitude 49.0139803;-0.2702476

Eglise Sainte Etienne Grainville-Langannerie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grainville-langannerie/