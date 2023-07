Concert Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule, 17 septembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Les Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue vous invite à un concert;

dans le cadre de la journées européennes du patrimoine:

Concert pour la restauration de l’Orgue Cavaillé-Coll.

Duo flûte et piano

Yann CHAVIN, Flûte

Gil HERBEPIN, Piano.

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Eglise Sainte Croix

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue invite you to a concert;

as part of the European Heritage Days:

Concert for the restoration of the Cavaillé-Coll Organ.

Flute and piano duo

Yann CHAVIN, Flute

Gil HERBEPIN, Piano

Los Amigos de la Iglesia de Saint Pourçain y de su Órgano le invitan a un concierto

en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio:

Concierto para la restauración del Órgano Cavaillé-Coll.

Dúo de flauta y piano

Yann CHAVIN, Flauta

Gil HERBEPIN, Piano

Die Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue laden Sie zu einem Konzert ein;

im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes:

Konzert für die Restaurierung der Cavaillé-Coll-Orgel.

Duo Flöte und Klavier

Yann CHAVIN, Flöte

Gil HERBEPIN, Klavier

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme Val de Sioule