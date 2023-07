Concert Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule, 29 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Les Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue vous invite à un concert;

Les claviers célestes: Marimba, Vibraphone, Xylophone.

Virgile Herbepin, Percussionniste, Concertiste, Compositeur.

Œuvres de Bach, Sammut, Pius Cheung….

2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 . .

Eglise Sainte Croix

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue invite you to a concert;

Les claviers célestes: Marimba, Vibraphone, Xylophone.

Virgile Herbepin, Percussionist, Concert performer, Composer.

works by Bach, Sammut, Pius Cheung…

Los Amigos de la Iglesia de Saint Pourçain y de su Órgano le invitan a un concierto;

Los teclados celestiales: Marimba, Vibráfono, Xilófono.

Virgile Herbepin, Percusionista, Concertista, Compositor.

obras de Bach, Sammut, Pius Cheung…

Die Amis de l’Eglise de Saint Pourçain et de son Orgue laden Sie zu einem Konzert ein;

Die himmlischen Tasten: Marimba, Vibraphon, Xylophon.

Virgile Herbepin, Perkussionist, Konzertspieler, Komponist.

werke von Bach, Sammut, Pius Cheung…

