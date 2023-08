Visite des orgues – concert interactif – illuminations Église Sainte-Croix Saint-Malo, 16 septembre 2023, Saint-Malo.

Visite des orgues – concert interactif – illuminations Samedi 16 septembre, 20h30 Église Sainte-Croix Durée 1h – Réservation conseillée par mail

Visite des orgues Cavaillé-Coll et Concert à deux orgues interactif commenté

possibilité pour le public de monter à la tribune

mise en lumières de l’église, projection video, livret jeux pour les enfants.

Église Sainte-Croix 18 Rue Duport Dutertre, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090806 [{« type »: « email », « value »: « amisdesaintecroixsaintmalo@gmail.com »}] Edifice construit de 1715 à 1743 par Fréguier, ingénieur du Roi. Il est constitué d’une nef flanquée de bas-côtés. La nef est précédée d’une tour formant clocher sur un porche. La porte est ornée d’un fronton soutenu par quatre colonnes. La nef est séparée des bas-côtés par une série de sept arcades soutenues par des piliers massifs de section carrée, retombant sur des tailloirs moulurés. Les voûtes sont formées par des ogives plates et peintes retombant sur une corniche très saillante. Le choeur est couvert d’une coupole nervurée de larges bandeaux et assise sur un rond-point ouvert de grandes arcades. Autour du rond-point tourne un déambulatoire communiquant avec les bas-côtés. Les chapelles latérales, ouvertes sur le déambulatoire et les collatéraux, sont toutes voûtées. La décoration intérieure date majoritairement du 19e siècle. A la Révolution, l’édifice est dévasté. De 1795 à 1801, il est utilisé comme grange à fourrage, puis réaffecté au culte en 1801.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

Association les amis de sainte-Croix