Déambulation : Balade poétique à Oloron Sainte Marie Eglise Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie, 28 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Oloron Sainte Marie, vieille ville construite autour des gaves et des montagnes, capitale du Haut-Béarn, a de tout temps inspiré les poètes et les artistes. L’artiste vous fera découvrir certains d’entre eux, ayant vécu entre la fin du 19ème siècle et le début 20ème : Tristan Derème, Paul Damarix, Jacques Dyssord, Jules Supervielle…

Un assortiment de poèmes à savourer tout en empruntant la promenade Bellevue qui offre une magnifique vue sur la ville et les Pyrénées. Et vous ne manquerez pas l’église Sainte-Croix et les maisons médiévales avoisinantes. La balade est courte et facile.

Sur réservation uniquement..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 14:00:00. EUR.

Eglise Sainte-Croix Place Abbé Menjoulet

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Oloron Sainte Marie, an old town built around the Gaves and the mountains, capital of the Haut-Béarn region, has always inspired poets and artists. The artist will introduce you to some of them, who lived between the end of the 19th century and the beginning of the 20th: Tristan Derème, Paul Damarix, Jacques Dyssord, Jules Supervielle…

An assortment of poems to savor while strolling along the Bellevue promenade, which offers a magnificent view of the city and the Pyrenees. And don’t miss the Sainte-Croix church and medieval houses nearby. The walk is short and easy.

By reservation only.

Oloron Sainte Marie, antigua ciudad construida en torno a los Gaves y la montaña, capital de la región de Haut-Béarn, siempre ha inspirado a poetas y artistas. El artista le presentará a algunos de ellos, que vivieron entre finales del siglo XIX y principios del XX: Tristan Derème, Paul Damarix, Jacques Dyssord, Jules Supervielle…

Un surtido de poemas para saborear paseando por el paseo de Bellevue, que ofrece una magnífica vista de la ciudad y los Pirineos. Y no se pierda la iglesia Sainte-Croix y las casas medievales de los alrededores. El paseo es corto y fácil.

Sólo con reserva previa.

Oloron Sainte Marie, eine alte Stadt, die um die Gaves und die Berge herum erbaut wurde, und die Hauptstadt des Haut-Béarn, hat seit jeher Dichter und Künstler inspiriert. Der Künstler wird Ihnen einige von ihnen vorstellen, die zwischen dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben: Tristan Derème, Paul Damarix, Jacques Dyssord, Jules Supervielle…

Eine Auswahl an Gedichten, die Sie genießen können, während Sie die Promenade Bellevue entlanggehen, die einen herrlichen Blick auf die Stadt und die Pyrenäen bietet. Außerdem sollten Sie sich die Kirche Sainte-Croix und die umliegenden mittelalterlichen Häuser nicht entgehen lassen. Der Spaziergang ist kurz und leicht.

Nur mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn