La coupole de l’église Sainte-Croix Eglise Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Si l’église Sainte-Croix d’Oloron est bien de style roman, son étrange coupole viendrait de l’Andalousie musulmane ou, peut être, de l’Arménie chrétienne. L’historien P-L Giannerini tentera d’expliquer cette énigme..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Eglise Sainte-Croix Place Abbé Menjoulet

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Oloron’s Sainte-Croix church may be Romanesque, but its strange dome is thought to have come from Muslim Andalusia or, perhaps, Christian Armenia. Historian P-L Giannerini will attempt to explain this enigma.

La iglesia de Sainte-Croix, en Oloron, puede ser románica, pero se cree que su extraña cúpula procede de la Andalucía musulmana o, tal vez, de la Armenia cristiana. El historiador P-L Giannerini intentará explicar este enigma.

Die Kirche Sainte-Croix in Oloron ist zwar im romanischen Stil erbaut, doch ihre seltsame Kuppel stammt angeblich aus dem muslimischen Andalusien oder vielleicht auch aus dem christlichen Armenien. Der Historiker P-L Giannerini wird versuchen, dieses Rätsel zu erklären.

