Visite guidée de la coupole de l’église Sainte-Croix Église Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Visite guidée de la coupole de l’église Sainte-Croix Samedi 16 septembre, 16h00 Église Sainte-Croix Gratuit. Sur inscription.

Si l’église Sainte-Croix d’Oloron est bien de style roman, son étrange coupole viendrait de l’Andalousie musulmane ou, peut-être, de l’Arménie chrétienne. L’historien P-L. Giannerini tentera d’expliquer cette énigme au cours d’une visite guidée.

Église Sainte-Croix Place Abbé Menjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Armendius Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 39 79 18 »}, {« type »: « email », « value »: « traitdunion.patrimoine@orange.fr »}] Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a favorisé la construction d’édifices sur les chemins, notamment à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. C’est ainsi que l’église Sainte-Croix fut construite, à la fin du règne de Gaston IV dit le Croisé (1090-1131). Les succès de ce vicomte en Espagne, à l’image de la reprise de Saragosse aux musulmans en 1118, ont sans doute financé les travaux. Cette église fut dédiée à la sainte Croix, comme cela était courant à cette période, même si aucune relique de la Vraie Croix n’y était conservée. Aucune tradition n’a d’ailleurs gardé le souvenir de telles reliques, si bien que pour combler ce manque, l’abbé Menjoulet fait venir celles de saint Clément en 1861.

L’édifice, daté de la fin du XIe siècle, rappelle les croisades auxquelles ont participé les vicomtes béarnais. Élément remarquable : une coupole d’inspiration mozarabe, soutenue par des nervures carrées disposées en étoile à 8 branches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Trait d’Union