Ensemble Cappella Britannica – Requiem de Fauré Eglise Sainte Croix Nantes, vendredi 23 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 20:30 – 22:00

Gratuit : non Libre participation Tout public

Requiem de Fauré et pièces de Ravel, Alain et Poulenc. Orgue : Michel Bourcier Direction: Lionel Bourguignon

Eglise Sainte Croix Centre Ville Nantes 44000

0660832141 http://cappellabritannica.com