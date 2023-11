Orchestre Paris Classik : Vivaldi, les quatre saisons Eglise Sainte Croix Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Orchestre Paris Classik : Vivaldi, les quatre saisons Eglise Sainte Croix Nantes, 6 janvier 2024, Nantes. 2024-01-06

Horaire : 20:00

Concert.

Orchestre Paris Classik
Stéphane Hénoch, violoniste de l'Orchestre National de France
Claire Cervera, mezzo soprano

Au programme :
Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons
Schubert/Caccini : Ave Maria
Chants de Noël sacrés et populaires

Eglise Sainte Croix
6 Place Sainte Croix
Nantes 44000

