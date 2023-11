Concert : polyphonies corses sacrées église Sainte Croix Le Bouyssou, 2 décembre 2023, Le Bouyssou.

Le Bouyssou,Lot

Le trio « A funtana » présentera un répertoire de chants sacrés issus du répertoire franciscain collecté en Corse..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

église Sainte Croix

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



The « A funtana » trio will present a repertoire of sacred songs from the Franciscan repertoire collected in Corsica.

El trío « A funtana » presentará un repertorio de canciones sacras del repertorio franciscano recogido en Córcega.

Das Trio « A funtana » wird ein Repertoire an geistlichen Liedern aus dem auf Korsika gesammelten franziskanischen Repertoire präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Lacapelle Marival