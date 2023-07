Visite de l’église Sainte-Croix d’Ivry-Port Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Visite de l’église Sainte-Croix d’Ivry-Port 16 et 17 septembre Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Entrée libre

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte 41, rue de Seine (actuelle rue Lénine) dans un ancien garage. Cette église subsiste jusqu’à sa destruction par un incendie en 2000. Les architectes Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet sont alors chargés par le diocèse de Créteil de construire un nouvel édifice. Son baptistère est une marmite utilisée par la chrétienne Madeleine Delbrêl (1933-1964) pour la fabrication de confiserie espagnole.

Samedi 16 septembre

De 15h à 18h : visites libres.

Dimanche 17 septembre

De 9h à 18h : visite libres.

À 11h et 15h : visites guidées.

Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port 41 rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry port Val-de-Marne Île-de-France 01 49 60 25 08 http://www.ivry94.fr Il y a tout juste 10 ans, Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet, architectes, ont été chargés par le diocèse de Créteil de construire cet édifice, en remplacement du sanctuaire détruit par un incendie en 2000. La visite commentée permet de découvrir l’histoire de la paroisse d’Ivry-Port et de comprendre les choix architecturaux. RER C Gare d’Ivry / Bus 125 Molière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Paroisses d’Ivry/Droits réservés.