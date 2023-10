GRAND CONCERT D’ÉPIPHANIE Église Sainte-Croix Creutzwald, 7 janvier 2024, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

Grand concert d’Épiphanie par l’ensemble Fuoco di Gioia, organisé par la Fédération Pro Europa Christiana. Concert en 7 tableaux : J.S. Bach et des œuvres traditionnelles de Noël, sous la direction artistique de Béatrice Klötgenn. Soprano : Bertha Sgard Perez et Anaïs Mahikian, mezzosoprano : Béatrice Klötgen, hautbois : Florence Roy-Meyer, trompette : Sylvain Moutot, violon : Célien Zacharie et clavier : Shuguang Li.. Tout public

Dimanche 2024-01-07 15:30:00 fin : 2024-01-07 17:30:00. 0 EUR.

Église Sainte-Croix rue Sainte Croix

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



Grand Epiphany concert by the Fuoco di Gioia ensemble, organized by the Fédération Pro Europa Christiana. Concert in 7 parts: J.S. Bach and traditional Christmas works, under the artistic direction of Béatrice Klötgenn. Soprano: Bertha Sgard Perez and Anaïs Mahikian, mezzosoprano: Béatrice Klötgen, oboe: Florence Roy-Meyer, trumpet: Sylvain Moutot, violin: Célien Zacharie and keyboard: Shuguang Li.

Gran concierto de Reyes del conjunto Fuoco di Gioia, organizado por la Fédération Pro Europa Christiana. Concierto en 7 partes: J.S. Bach y obras tradicionales de Navidad, bajo la dirección artística de Béatrice Klötgenn. Soprano: Bertha Sgard Perez y Anaïs Mahikian, mezzosoprano: Béatrice Klötgen, oboe: Florence Roy-Meyer, trompeta: Sylvain Moutot, violín: Célien Zacharie y teclado: Shuguang Li.

Großes Epiphaniaskonzert des Ensembles Fuoco di Gioia, organisiert von der Föderation Pro Europa Christiana. Konzert in 7 Bildern: J.S. Bach und traditionelle Weihnachtswerke, unter der künstlerischen Leitung von Béatrice Klötgenn. Sopran: Bertha Sgard Perez und Anaïs Mahikian, Mezzosopran: Béatrice Klötgen, Oboe: Florence Roy-Meyer, Trompete: Sylvain Moutot, Violine: Célien Zacharie und Keyboard: Shuguang Li.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE