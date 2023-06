Visite libre de l’église Sainte-Croix d’Avosnes Eglise Sainte Croix Avosnes Avosnes Catégories d’Évènement: Avosnes

Côte-d'Or Visite libre de l’église Sainte-Croix d’Avosnes Eglise Sainte Croix Avosnes, 16 septembre 2023, Avosnes. Visite libre de l’église Sainte-Croix d’Avosnes 16 et 17 septembre Eglise Sainte Croix Entrée libre, document explicatif à l’intérieur La Sainte-Croix, dite également « Vraie Croix », est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. De nombreux monastères, communes ou églises portent son nom, comme ici, à Avosnes.

Avec son clocher décalé surmontant les vestiges de la tour sanctuaire de la chapelle de la léproserie d’Avosnes du XIIe siècle, l’église étonne les visiteurs qui en cherchent souvent l’entrée. Venez la découvrir à l’occasion des Journées du patrimoine. Eglise Sainte Croix 21350 Avosnes Avosnes 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Visite libre de l’église Sainte-Croix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Mairie d’Avosnes Détails Catégories d’Évènement: Avosnes, Côte-d'Or Autres Lieu Eglise Sainte Croix Adresse 21350 Avosnes Ville Avosnes Departement Côte-d'Or Lieu Ville Eglise Sainte Croix Avosnes

Eglise Sainte Croix Avosnes Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avosnes/

Visite libre de l’église Sainte-Croix d’Avosnes Eglise Sainte Croix Avosnes 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Sainte-Croix d’Avosnes Eglise Sainte Croix Avosnes Eglise Sainte Croix Avosnes 16 septembre 2023