CONCERT – « Ensemble Improvisation » Eglise Sainte-Croix Aubusson, 17 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

En accord avec la paroisse d’Aubusson, l’association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE» organise un concert de musique classique de l’« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en DUO (Natalie BLIN, Professeure Titulaire au Conservatoire Départemental de LAVAL : Violoncelliste, et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique)

Au programme : Moussorgski, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi etc….

(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique)

Entrée libre..

2023-07-17

Eglise Sainte-Croix

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In agreement with the Aubusson parish, the association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » is organizing a classical music concert by the internationally renowned « Ensemble Improvisation » in DUO (Natalie BLIN, Full Professor at the Conservatoire Départemental de LAVAL: Cellist, and Eric BLIN, Film Music Composer: Accordionist) Ensemble Improvisation » (Natalie BLIN, full professor at the Conservatoire Départemental de LAVAL: cellist, and Eric BLIN, film music composer: classical accordionist)

Program: Mussorgsky, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi etc….

(Concert duration: 1 h 15 mn of music)

Free admission.

De acuerdo con la parroquia de Aubusson, la asociación « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » organiza en DUO un concierto de música clásica a cargo del « Ensemble Improvisation », de renombre internacional Ensemble Improvisation » (Natalie BLIN, profesora titular del Conservatorio Departamental de LAVAL: violonchelista, y Eric BLIN, compositor de música de cine: acordeonista clásico)

En el programa: Mussorgsky, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi etc….

(Duración del concierto: 1 h 15 min de música)

Entrada gratuita.

In Absprache mit der Kirchengemeinde von Aubusson organisiert der Verein « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » ein Konzert mit klassischer Musik des « Ensemble d’Ensembles » Das international bekannte Ensemble Improvisation » tritt als DUO auf (Natalie BLIN, Titularprofessorin am Conservatoire Départemental de LAVAL: Cellistin, und Eric BLIN, Komponist von Filmmusik: klassischer Akkordeonist)

Auf dem Programm stehen: Mussorgski, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi etc…..

(Dauer des Konzerts: 1 Stunde 15 Minuten Musik)

Freier Eintritt.

