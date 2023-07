Concert Indien « Le Chant des Origines » Eglise Sainte Croix – 16 Rue de l’Eglise Veauce Catégories d’Évènement: Allier

Veauce Concert Indien « Le Chant des Origines » Eglise Sainte Croix – 16 Rue de l’Eglise Veauce, 28 juillet 2023, Veauce. Veauce,Allier L’église Sainte-Croix de Veauce accueille le concert indien « Le Chant des Origines – La tradition classique du chant Dhrupad »..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Eglise Sainte Croix – 16 Rue de l’Eglise

Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Sainte-Croix de Veauce church hosts the Indian concert « Le Chant des Origines – La tradition classique du chant Dhrupad ». La iglesia Sainte-Croix de Veauce acogerá el concierto indio « Le Chant des Origines – La tradition classique du chant Dhrupad ». In der Kirche Sainte-Croix de Veauce findet das indische Konzert « Le Chant des Origines – Die klassische Tradition des Dhrupad-Gesangs » statt. Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Veauce Autres Lieu Eglise Sainte Croix - 16 Rue de l'Eglise Adresse Eglise Sainte Croix - 16 Rue de l'Eglise Ville Veauce Departement Allier Lieu Ville Eglise Sainte Croix - 16 Rue de l'Eglise Veauce

Eglise Sainte Croix - 16 Rue de l'Eglise Veauce Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veauce/