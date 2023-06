Visite de l’exposition « Sainte Chantal, une vie, une église » Église Sainte-Chantal Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite de l’exposition « Sainte Chantal, une vie, une église » Église Sainte-Chantal Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite de l’exposition « Sainte Chantal, une vie, une église » 16 et 17 septembre Église Sainte-Chantal Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « Sainte Chantal, une vie, une église », qui se déroulera à partir du 16 septembre. Un ensemble de photos et de documents sur la vie de la sainte et sur l’église dijonnaise qui lui est dédiée seront exposées. Église Sainte-Chantal 16 avenue Gustave Eiffel 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté L’édifice est d’inspiration discrètement néo-romane. L’intérieur, très sobre, est orné d’un chemin de croix de toile des années 1920 réalisé par l’atelier d’art sacré de Maurice Denis. Le chœur de Sainte-Chantal a été rénové et inauguré le 29 janvier 2012 par Mgr Minnerath. Il a été réalisé par Emmanuelle Grand, vitrailliste à Couchey. bus L4 direction portes de Marsannay, et Corolle direction Fontaine-d’Ouche, arrêt Ste-Chantal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

