Visite guidée de l’église Sainte-Cécile Église Sainte-Cécile Acquigny Catégories d’évènement: Acquigny

Eure

Visite guidée de l’église Sainte-Cécile Église Sainte-Cécile, 16 septembre 2023, Acquigny. Visite guidée de l’église Sainte-Cécile 16 et 17 septembre Église Sainte-Cécile Profitez des récents travaux de restauration Cette église du XVIII ème siècle est due à la volonté du « Président d’Acquigny », Pierre Robert Le Roux d’Esneval. L’ensemble baroque laisse paraître des traces de l’église primitive du XVI ème siècle à la faveur des récents travaux de restauration.

Vous pourrez visiter l’église à votre rythme, des présentoirs donnent des informations sur les différents éléments, ou accompagné d’un des guides de l’Association des Amis de l’église Sainte-Cécile. Une animation particulière à destination des enfants est organisée pour leur permettre une visite adaptée, accompagnée d’un jeu éducatif sur les principaux éléments à remarquer dans une église.

Une attention particulière pour les travaux qui viennent de s’achever sur la sacristie dont les murs et la couverture ont été refaits, laissant apparaître un vitrail jusqu’alors masqué par une couverture « provisoire » du XIX ème siècle.

La restauration de la chapelle mortuaire sera en voie d’achèvement.

Un livre sur la vie de cette église sera dédicacé par son auteur si la parution à pu intervenir à temps.

Photos autorisées. Vente de brochures au profit de l’association. Église Sainte-Cécile 239 rue de l’église, 27400 Acquigny Acquigny 27400 Eure Normandie 02 32 50 23 14 http://www.eglisedacquigny.fr Le Président Pierre Robert Le Roux d’Esneval fut surnommé: « Le plus saint bâtisseur d’églises du XVIIIe siècle ». En témoigne cette magnifique Tribune seigneuriale sculptée par LAMINE. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 François Leurin

Détails Catégories d’évènement: Acquigny, Eure Autres Lieu Église Sainte-Cécile Adresse 239 rue de l'église, 27400 Acquigny Ville Acquigny Departement Eure Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Église Sainte-Cécile Acquigny

Église Sainte-Cécile Acquigny Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/acquigny/

Visite guidée de l’église Sainte-Cécile Église Sainte-Cécile 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de l’église Sainte-Cécile Église Sainte-Cécile Église Sainte-Cécile 16 septembre 2023 Acquigny Église Sainte-Cécile Acquigny

Acquigny Eure