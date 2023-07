À la découverte de l’orgue historique de l’église Sainte-Catherine : une harmonie entre passé et présent Église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot, 17 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

À la découverte de l'orgue historique de l'église Sainte-Catherine : une harmonie entre passé et présent Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Sainte-Catherine

Joignez-vous à cette visite guidée pour explorer les merveilles de l’église Sainte-Catherine, où l’orgue occupe une place de choix. Niché dans une tribune en encorbellement surplombant la nef, cet instrument majestueux raconte une histoire riche en transformations et en rénovations.

L’orgue initial, datant de 1647 et construit par le célèbre facteur d’orgues villeneuvois Claude Dupré, était autrefois situé au-dessus de la chaire à prêcher de l’ancienne église Sainte-Catherine. Bien que partiellement modifié, le buffet original subsiste, témoignant de la grandeur passée de l’instrument. En 1874, Jules Magen entreprit une reconstruction quasi complète de l’orgue, lui conférant une nouvelle sonorité et une nouvelle esthétique.

Au fil du XXe siècle, l’orgue connaîtra diverses restaurations, préservant ainsi son intégrité et sa capacité à enchanter les fidèles et les amateurs de musique.

Laissez-vous captiver par l’histoire et les sonorités envoûtantes de cet orgue remarquable. Rejoignez-nous pour une visite immersive qui vous transportera dans le passé musical de l’église Sainte-Catherine.

Église Sainte-Catherine Le bourg, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église primitive de Sainte-Catherine, qui menaçait ruine, a été reconstruite. De style romano-byzantin, cet édifice est aujourd’hui labellisé « patrimoine du XXe siècle » grâce au soutien de Georges Leygues, député et ministre durant la Troisième République. La construction a débuté en 1898, mais l’église n’a été consacrée qu’en 1937. Le chantier a été confié à l’architecte Edouard Corroyer, élève de Viollet-le-Duc. Gaston Rapin a supervisé la fin des travaux suite au décès de Corroyer.

Les choix techniques témoignent de la modernité de l’édifice : utilisation de briques industrielles, planchers métalliques et dallages en ciment. Ces choix ont permis d’ériger un clocher d’une hauteur vertigineuse (55 mètres). L’église Sainte-Catherine allie ainsi les arts et l’industrie.

