JEAN-CHARLES GANDRILLE, ORATORIO DE NOËL
Samedi 9 décembre, 17h00
Eglise Sainte-Bernadette, Rambouillet

Plein Tarif : 20 euros

Tarif réduit (-26ans et demandeur d’emploi) : 15 euros

Gratuit : -12 ans « Mon Oratorio de Noël est construit autour du Conte « Saint Joseph cherchant les trois Rois » de Marie Noël, déclamé par un récitant. Le conte est entrecoupé de 10 moments musicaux basés sur d’autres sources littéraires, des poèmes sur le thème de la Nativité, allant du XVIème siècle au XXème siècle. J’ai particulièrement mis en lumière la joie de la fête de Noël par l’instrumentarium : Les sonorités de l’accordéon, celles des percussions diverses (timbales ; marimba, vibraphone, Glockenspiel, -instruments à lames-claviers proches du xylophone- ; et cloches) sont traités de manière jubilatoire, proche de la danse. Tout cela accompagne le chant des enfants qui, lui aussi est particulièrement joyeux et d’un grand dynamisme. »

Jean-Charles Gandrille, compositeur

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

