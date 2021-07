Eglise Sainte-Bernadette Eglise Sainte-Bernadette, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Nevers.

Edifiée en 1966 par Claude Parent et Paul Virilio, elle est classée Monument historique en 2000. L’usage du béton brut et des porte-à-faux est adouci par un aménagement paysager qui invite à découvrir cette œuvre emblématique de l’architecture contemporaine. Accueil, présentation de maquettes, fiches de salles… Signalétique spécifique pour le public malvoyant (impressions tactiles et textes en braille) qui inclut des QR codes donnant accès à un contenu audio. Sélection d’applications pour smartphone accessibles avec la fonctionnalité « Voice Over » : Scan – Lecteur de codes QR et de codes barre Payante (1,99€), existe en français : [https://itunes.apple.com/fr/app/scan/id411206394?mt=8The](https://itunes.apple.com/fr/app/scan/id411206394?mt=8The) delightful reader Gratuite, existe seulement en anglais : [https://itunes.apple.com/fr/app/qrcode-the-delightful-reader/id948489462?l=en&mt=8](https://itunes.apple.com/fr/app/qrcode-the-delightful-reader/id948489462?l=en&mt=8) BlindSquare Payante (29,99€), existe en français Application plus complète conçue avec et pour des personnes non-voyantes qui fait principalement de l’aide au déplacement, elle inclut un lecteur de QR-code. [https://itunes.apple.com/fr/app/blindsquare/id500557255?mt=8](https://itunes.apple.com/fr/app/blindsquare/id500557255?mt=8) Accessibilité PMR partielle.

Entrée libre

Attention ! chef d’oeuvre de l’architecture comtemporaine !

Eglise Sainte-Bernadette 29 rue Claude Parent, 58 000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T18:30:00