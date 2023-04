Visite guidée – Église Sainte-Bernadette-du-Banlay Eglise Sainte Bernadette du Banlay Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – Église Sainte-Bernadette-du-Banlay Dimanche 16 avril, 14h00, 15h00 Eglise Sainte Bernadette du Banlay Gratuit – Rendez-vous à l'église Sainte-Bernadette-du-Banlay, 29 rue Claude Parent – sur inscription Édifiée en 1966 par Claude Parent et Paul Virilio, elle est classée Monument historique en 2000. En 2016, un nouvel aménagement paysager vient apporter de la douceur à sa cuirasse de béton brut. Si les plans obliques et les surplombs des porte- à-faux créent une impression de déséquilibre, l'extérieur peu hospitalier contraste avec la douceur des courbes et de la lumière de la nef concave. Cet édifice emblématique de l'architecture contemporaine n'en reste pas moins déroutant… à l'occasion de la journée Bernadette, venez le découvrir avec un guide conférencier ! Eglise Sainte Bernadette du Banlay 29 rue Claude Parent, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T15:00:00+02:00

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T16:00:00+02:00 visite guidée patrimoine ville de Nevers

