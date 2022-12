CONCERT DE CHANT CHORAL Eglise Sainte Bernadette du Banlay Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

CONCERT DE CHANT CHORAL Eglise Sainte Bernadette du Banlay, 14 janvier 2023, Nevers. CONCERT DE CHANT CHORAL Samedi 14 janvier 2023, 18h00 Eglise Sainte Bernadette du Banlay

Libre participation aux frais

Le Chœur Crescendo sous la direction de son Chef Sophie Arnoult, retrouve son public en lui proposant pour débuter la nouvelle année, un éventail de son répertoire de musique sacrée ou profane Eglise Sainte Bernadette du Banlay 29 rue Claude Parent 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T18:00:00+01:00

2023-01-14T19:00:00+01:00 Photo propriété CRESCENDO

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Eglise Sainte Bernadette du Banlay Adresse 29 rue Claude Parent 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Eglise Sainte Bernadette du Banlay Nevers Departement Nièvre

Eglise Sainte Bernadette du Banlay Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CONCERT DE CHANT CHORAL Eglise Sainte Bernadette du Banlay 2023-01-14 was last modified: by CONCERT DE CHANT CHORAL Eglise Sainte Bernadette du Banlay Eglise Sainte Bernadette du Banlay 14 janvier 2023 Eglise Sainte Bernadette du Banlay Nevers Nevers

Nevers Nièvre