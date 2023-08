Église Sainte-Benoîte de Falvy Église Sainte-Benoîte Falvy Catégories d’Évènement: Falvy

D'origine romane, la construction date de 1140. Remaniée au XVe siècle, elle se distingue par un mélange de styles roman et gothique. A l'intérieur beau christ du XVIIe et pietà polychrome du XVe. Classée Monument Historique depuis 1907.

Église Sainte-Benoîte
2 rue du Trou Picard – 80190 Falvy
Falvy 80190 Somme Hauts-de-France

16 et 17 septembre 2023, 14h00-17h00
Visite libre ou commentée

