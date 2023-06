Visitez une église du XIXe siècle et son orgue Eglise Sainte-Barbe Uckange Uckange Catégories d’Évènement: Moselle

Visitez une église du XIXe siècle et son orgue

Dimanche 17 septembre, 14h00
Eglise Sainte-Barbe
11 Place de l'Église, 57270 Uckange

Présentation de l'orgue sur réservation. Partez à la découverte de l'exposition proposée au sein de l'église.

Sur réservation, une présentation de l’orgue, depuis la tribune, vous est également proposée. Eglise Sainte-Barbe 11 Place de l’Église, 57270 Uckange Uckange 57270 Moselle Grand Est 06 62 47 53 10 [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 47 53 10 »}] L’église d’Uckange a été construite, modifiée et aménagée pendant 70 ans par 4 curés. De style néogothique, elle présente une grotte, des cloches et un orgue qui ont toute une histoire. Lieu de pèlerinage très important, le premier pèlerinage a vu le jour 18 ans après les apparitions de Lourdes, en 1876. En 2019, nous fêterons les 150 ans de la consécration de l’église. L’orgue a, quant à lui, été construit en 1891. Parking a proximité, accès pour personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

