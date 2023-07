Visitez une église jusqu’au clocher Église Sainte-Aurélie Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Visitez une église jusqu’au clocher Église Sainte-Aurélie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Visitez une église jusqu’au clocher 16 et 17 septembre Église Sainte-Aurélie Entrée libre et sans réservation La visite guidée est à 15h00 et vous permettra d’arpenter toute l’église jusqu’aux toit et clocher. Église Sainte-Aurélie 15 rue Martin Bucer, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Montagne-Verte Bas-Rhin Grand Est https://sainte-aurelie.fr L’église Sainte-Aurélie a été reconstruite en 1765 dans un style baroque en intégrant des éléments du classicisme. Le mobilier de l’église ancienne y a retrouvé sa place : l’autel (1669), la chaire (1670) et l’orgue Andreas Silbermann de 1718. A la tour romane du XIIe siècle a été ajouté un beffroi au XIVe siècle. Il abrite trois cloches, dont l’une date de 1410. L’horloge de Jean-Baptiste Schwilgué est encore en fonction. L’église de type halle a la particularité d’avoir une assemblée assise en forme de U autour de l’autel et la chaire – une disposition marquée par les églises de la Réforme. La rénovation de l’intérieur, effectuée entre 2012 et 2015, a remis en valeur la polychromie du XVIIIe siècle et a permis la restitution de l’orgue dans son état du début du XVIIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 NLM Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Église Sainte-Aurélie Adresse 15 rue Martin Bucer, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Église Sainte-Aurélie Strasbourg

Église Sainte-Aurélie Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/