À la découverte de cette église Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30 Église Sainte-Apollonie Gratuit. Entrée libre.

Dans la vallée de la Saune, l’église de Sainte-Apollonie est un lieu de culte dédié à sainte Apollonie, sainte patronne des dents. Cette particularité donne lieu à un rituel répandu dans le Lauragais depuis le XIXe siècle au moins : les parents ayant la foi se rendent jusqu’à l’église pour bénir leurs enfants afin de les préserver des maux de dents comme de la tête.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce lieu à l’histoire atypique, mais aussi l’histoire tragique de sainte Apollonie, qui vécût en Egypte au IIIe siècle.

Église Sainte-Apollonie Sainte-Apollonie, 31570 Aurin Aurin 31570 Haute-Garonne Occitanie Cette église caractéristique du Lauragais est un petit édifice rural dominé par la haute silhouette d'un clocher-mur et entouré du cimetière communal.

Construit au XVIe siècle, restauré et voûté au XIXe, l’édifice se compose d’une nef unique avec chevet à pans.

Les peintures murales sont réalisées en 1950 par le peintre catalan François Bernadi, aidé par son jeune beau-frère le peintre Carlos Pradal. En 1996 la restauration effectuée par François Bernadi complète alors le décor de la nef et crée celui du porche. L’ensemble illustre la légende de sainte Apollonie et divers épisodes de la vie du Christ sur fond de paysages du Lauragais.

©Lauragais Tourisme