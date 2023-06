Église Sainte-Anne-de-Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78) Eglise Sainte Anne Mantes-la-Jolie, 23 juin 2023, Mantes-la-Jolie.

« Bab-el-Jannah », signifie « Porte du Paradis ».

Durant ce spectacle, la ville fictive où se situe l’action se construit à partir d’une donnée historique du passé mantais : les traces fragiles mais bien réelles des tombes juives du XIIIe siècle, découvertes à Mantes au XIXe siècle et dont on peut encore voir un bel exemple dans l’église de Limay.

À deux pas de la collégiale, a vécu une communauté juive d’une cinquantaine d’âmes, dispersée au XIVe siècle suite aux édits royaux expulsant les juifs.

Aujourd’hui, une population cosmopolite vit dans la ville, comme en d’autres lieux de France. « Bab-el-Jannah », c’est n’importe où. L’exil, qu’il soit économique ou politique, fait partie de la réalité sociale contemporaine qui connaît le brassage des populations et des cultures. L’histoire propose un pont entre le Moyen Âge qui a connu une forme de diversité au cœur de la ville et aujourd’hui.

Une fantaisie pour le bonheur

Le thème est traité avec humour dans les scènes de la vie ordinaire où le rire s’amuse à débusquer les stéréotypes du quotidien. Mais l’écriture fait le choix de la poésie quand il faut évoquer l’expérience de l’exil, les blessures et les non-dits.Ce mélange des genres est revendiqué dans un spectacle qui puise sa sève aux racines culturelles de l’Occident – la Bible et les poètes – pour esquisser un art de vivre avec bonheur la diversité.

Un parti-pris de sobriété

Notre groupe de comédiens amateurs rassemble une trentaine de personnes de toutes conditions, peuples et langues. Elle intègre de nombreux débutants sur scène, de six à quatre-vingt-douze ans. La mise en scène fait le pari de la sobriété intégrale et met à profit la beauté de l’édifice, ceci en vue de mettre en relief des silhouettes, des voix parfois rugueuses ou trébuchantes, des visages, rayonnants de leur beauté particulière. Car ici est l’enjeu de Bab-el-Jannah : l’admiration mutuelle de ceux qui sont amenés, un jour, à vivre ensemble.

Ce spectacle écrit et mis en scène par M.-C Gomez-Géraud est produit par le groupe « Patrimoine et découvertes ». Il bénéficie du soutien de la paroisse catholique de Mantes-la-Jolie et de l’association de Amis de la Collégiale ».

Jouer à Sainte-Anne, un défi

Le choix d’une église méconnue malgré sa beauté, moins accessible d’accès que sa grande sœur, la collégiale, où ont eu lieu habituellement nos spectacles, est une marque de reconnaissance du lieu et du quartier de Gassicourt, posé entre deux mondes : la vieille ville, encore un peu symbole de tradition, et le Val-Fourré, icône de la banlieue d’aujourd’hui.

