Nord Loos Canto invite la chorale du Canon d’Or de Lambersart Eglise sainte Anne Loos Loos, 25 juin 2023, Loos. Loos Canto invite la chorale du Canon d’Or de Lambersart Dimanche 25 juin, 16h00 Eglise sainte Anne Loos participation libre aux frais La chorale Loos Canto a le plaisir d’accueillir la chorale du Canon d’Or de Lambersart pour un concert commun .

Le dimanche 25 juin à 16h.

Outre le plaisir de rencontrer d’autres choristes partageant une même passion pour le chant choral, ce sera pour nous l’occasion de restituer en concert le fruit de notre travail annuel. Venez nombreux nous encourager !! Eglise sainte Anne Loos loos lez lille Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « looscanto@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T16:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

