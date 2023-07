Visite libre Église Sainte-Anne La Saucelle, 16 septembre 2023, La Saucelle.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Sainte-Anne

Visite libre de l’église Sainte-Anne de La Saucelle selon les horaires d’ouverture.

Église Sainte-Anne Le Bourg, 28250 La Saucelle La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 91 87 Église romane du XIIe siècle, remaniée au XVIe siècle et au XVIIe siècle ; statues en bois et pierre, retable du XVIIe siècle.

La paroisse de La Saucelle s’est probablement développée dans la seconde moitié du XIIe siècle, grâce à ses granges et moulins. Dans la commune les lieux-dits le Temple et la Commanderie gardent encore aujourd’hui le souvenir que ces lieux ont appartenu aux Chevaliers qui ont œuvré au défrichement.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Mairie de la saucelle