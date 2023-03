Année Paulin Enfert – Parcours dans le 13e arrondissement Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Année Paulin Enfert – Parcours dans le 13e arrondissement Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles, 15 avril 2023, Paris. Année Paulin Enfert – Parcours dans le 13e arrondissement Samedi 15 avril, 10h00 Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Parcours à travers les rues du 13e arrondissement sur les lieux significatifs de la vie et de l’œuvre du serviteur de Dieu Paulin Enfert (1853-1922), le fondateur de la Mie de Pain. Les différents lieux seront présentés par des historiens et spécialistes de la cause de Paulin Enfert, membres de l’Association des Amis de Paulin Enfert. 10h, Rendez-vous devant l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles (186, Rue de Tolbiac, 75013 Paris). Parcours Paulin Enfert dans le quartier

11h45, Messe à Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles , suivie d’un buffet Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T13:00:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T13:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Adresse 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris

Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Année Paulin Enfert – Parcours dans le 13e arrondissement Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 2023-04-15 was last modified: by Année Paulin Enfert – Parcours dans le 13e arrondissement Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 15 avril 2023 Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Paris

Paris Paris