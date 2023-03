Veillée et nuit d’adoration pour se préparer à Pâques Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Veillée et nuit d’adoration pour se préparer à Pâques Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles, 17 mars 2023, Paris. Veillée et nuit d’adoration pour se préparer à Pâques 17 et 18 mars Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Vendredi 17

-De 18h30 à 22h : adoration pour tous les paroissiens,

Confessions entre 20h et 22h.

-A 22h : complies et fermeture de l’église.

-Après 22h : veillée et nuit d’adoration pour les étudiants et jeunes professionnels (inscription préalable).

Samedi 18

-Ouverture de l’église à 7h, laudes à 7h30.

A l’invitation du Pape François, ce 3e vendredi de Carême sera une journée de prière pour les victimes de violences sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:30:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

2023-03-18T07:00:00+01:00 – 2023-03-18T08:30:00+01:00

