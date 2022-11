Veillée et nuit d’adoration de l’Avent Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Veillée et nuit d’adoration de l’Avent Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles, 16 novembre 2022, Paris. Veillée et nuit d’adoration de l’Avent Mercredi 16 novembre, 18h30 Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Vendredi 16 décembre Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Afin de nous préparer à Noël, une veillée d’adoration est organisée vendredi 16 décembre à partir de 18h30. Elle sera suivie d’une nuit d’adoration pour les étudiants et jeunes professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T18:30:00+01:00

2022-11-16T23:59:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Adresse 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Departement Paris

Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Veillée et nuit d’adoration de l’Avent Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 2022-11-16 was last modified: by Veillée et nuit d’adoration de l’Avent Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 16 novembre 2022 Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Paris

Paris Paris